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Від початку повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 30 тисяч підприємств

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Від початку повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 30 тисяч підприємств

Фото: pixabay.com

Українці за три місяці зареєстрували понад 30 тисяч підприємств, у лідерах – комп'ютерне програмування.

Українці продовжують відкривати бізнес попри війну в країні. Так, за три місяці війни було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами.   

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Найбільше нових підприємств було зареєстровано у:

  • Львівській області
  • Дніпропетровській області
  • м. Київ

Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи:

  • комп'ютерне програмування;
  • роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Також повідомляється, що українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу. Заявку на релокацію бізнесу подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають. 

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У травні 2022 року темп реєстрації нового бізнесу, порівнюючи з відповідним періодом 2020 року, був вищий на 24% та досяг майже 90% рівня травня 2021 року. 

Нагадаємо, Денис Шмигаль зустрівся 11 червня в Києві з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та обговорив надання безповоротних грантів для малого й середнього бізнесу.

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