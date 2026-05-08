«Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» — Тімченко
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що підготовка до наступного опалювального сезону та інвестиції в стійкість енергосистеми є головними пріоритетами компанії.
Про це повідомили в ДТЕК.
Під час свого виступу голова ДТЕК наголосив, що попри значні руйнування енергетики зараз сфокусовані на підготовці до наступного опалювального сезону.
Зокрема, вони відновлюють те, що було зруйновано, а також активно будують нові енергетичні обʼєкти.
Тімченко наголосив, що зараз інвестиції компанії спрямовані на збільшення стійкості енергосистеми.
«2,4 млрд євро ми інвестували з початку повномасштабного вторгнення. Інвестиції були спрямовані у відновлення пошкоджених обʼєктів та будівництва нових. Так виглядає компанія, яка вірить в майбутнє України і це наш обовʼязок — ніколи не здаватися», — підкреслив очільник ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим приватним інвестором в українську економіку.