Від початку року ДТЕК сплатив понад 24 млрд грн податків

За шість місяців цього року компанія ДТЕК сплатила 24,3 млрд грн податків.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За перше півріччя 2025 року Група ДТЕК сплатила до бюджетів усіх рівнів 24,3 млрд грн податків — на чверть більше, ніж за той самий період 2024-го», - йдеться в ньому.

Зазначається, що таке зростання стало можливим завдяки стабільній роботі енергетиків у надскладних умовах, а також через інвестиції у виробництво.

«Кожна гривня цих податків — це підтримка армії, відновлення громад, зарплати лікарям і вчителям, допомога тим, хто потребує її найбільше», - підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.

