Від початку року ДТЕК вклав 7 млрд грн у відновлення ТЕС та вуглевидобуток готуючись до наступної зими

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За попередніми даними, у січні–травні цього року ДТЕК Енерго інвестував у підготовку до наступного опалювального сезону близько 7 млрд грн. Основну частину коштів компанія спрямувала на відновлення зруйнованих ворогом потужностей теплової генерації, ремонтну кампанію для підвищення надійності обладнання, а також підтримку виробничих потужностей шахт і машинобудівних заводів», — йдеться в ньому.

Зазначається, що ці роботи проводяться для стійкішої роботи енергосистеми під час літніх піків споживання та підготовки до наступного опалювального сезону.

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В ДТЕК наголосили, що компанія продовжує ремонтну кампанію, а енергетики готують потужності ТЕС до роботи в умовах підвищених навантажень та забезпечують підприємства необхідними матеріалами й обладнанням.

«Тисячі енергетиків та ремонтників працюють над відновленням у цілодобовому режимі. Ми робимо все можливе, щоб повертати в роботу пошкоджені потужності, підвищувати надійність обладнання, щоб допомогти енергосистемі пройти літні піки споживання та наступну зиму», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Він додав, що через масштаб руйнувань відновлення буде тривати і до початку наступного опалювального сезону, і впродовж зими, і наступного року.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК спрямував 51 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, підтримку роботи шахт і машинобудівних заводів.

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