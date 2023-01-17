Від початку року в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти: що здорожчало найбільше

В Україні на початку року через зростання попиту здорожчали морква та цибуля, а ціни на часник навпаки пішли донизу.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Ціни на овочі

Так, в середньому морква сьогодні вже на 16% дорожче, ніж напередодні новорічних свят і коштує 16-20 грн/кг. Здорожчала на 12% від початку 2023 року і цибуля. Наразі її ціни коливаються у межах 23-27 грн/кг. Додали в ціні також огірки і томати. Так, огірки сьогодні коштують від 58 до 130 грн/кг, а помідори 55-75 грн/кг.

Ціни ж на білокачанну і брюсельську капусту, буряки та часник навпаки, знизилися. Водночас пекінська та броколі стали дорожчими. Зростали ціни і на зелень, за винятком лише зеленої цибулі, що подешевшала.

Ціни на фрукти

Ціни на фрукти також зазнали змін. Найдорожче продаються банан (55-60 грн/кг) та лимон (50-65 грн/кг). Здорожчали після новорічних свят і яблука, які нині коштують 9-15 грн/кг. Водночас апельсини (50-65 грн/кг) та мандарини (50-65 грн/кг) здешевшали, знизилися ціни на хурму (75-145 грн/кг) та ківі (50-70 грн/кг).

Нагадаємо, що раніше експерти прогнозували зростання цього року вартості курятини, м'яса та сала. Так, за прогнозами, ці продукти можуть додати в ціні ще близько 30%. А от яйця навесні навпаки можуть здешевшати.

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