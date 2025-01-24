Від початку широкомасштабної війни "Інтерпайп" інвестував у виробництво $83 млн

Попри близькість виробничих потужностей до лінії фронту, українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує інвестувати у виробництво. З початку широкомасштабної війни вкладені кошти у якість продукції та нові виробничі лінії склали $83 млн.

Про це розповів директор дивізіону залізничної продукції "Інтерпайп" Олександр Гарькавий під час виступу на панелі "Лідерство, конкурентоспроможність, стійкість: Успішні історії інвесторів та підприємств України" в Ukraine House Davos у межах 55-го Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє GMK Center.

"Хоча війна продовжується, але "Інтерпайп" не може зупинятися – нам потрібно продовжувати інвестувати! Оскільки наші клієнти працюють в ЄС та США, ми прагнемо задовольнити їхні вимоги. Наприклад, під час війни ми вклали $83 млн у якість продукції та нові виробничі лінії", — розповів топменеджер.

За його словами, компанія навіть реалізувала, зокрема, проєкт трубопрокатного цеху у Нікополі, який розташований за 7 км від окупованого Енергодару, поряд із найбільшою в Європі Запорізькою атомною електростанцією та позиціями ворожої армії та артилерії.

Олександр Гарькавий також повідомив, що, оскільки "Інтерпайп" працює в надзвичайно суворих і складних, навіть військових умовах, то з цієї причини першочерговим завданням компанії є забезпечення безпеки свого персоналу. "Зокрема, ми проводимо курси тактичної медицини. Звичайно, у нас є великі укриття під кожним з наших об’єктів, які повністю обладнані та які функціонують, але для деяких працівників не вистачає часу, щоб потрапити до укриттів. Отже, ми фактично розмістили людей, особливо в Нікополі, в мобільних бетонних укриттях", — підкреслив він.