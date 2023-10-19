Від початку великої війни попит на хмарні рішення збільшився у 7 разів – статистика Київстару

Одним із інструментів для бізнесу, який допоміг українським компаніям успішно подолати початок повномасштабної війни й особливо період жовтня 2022 – березня 2023, є використання хмарних сервісів. Йдеться про рішення, які дозволяють організувати віддалену роботу працівників, а також убезпечують бізнес шляхом перенесення даних і критичної IT-інфраструктури у віртуальне середовище. Про це свідчить статистика компанії Київстар, яка є офіційним партнером Microsoft в Україні.

Київстар наводить такі дані.

1. Від початку повномасштабної війни і по серпень 2023 року споживання хмарних сервісів Microsoft Azure в Україні зросло майже у 7 разів. Основні піки такого зростання припадали на березень-квітень 2022-го, коли розпочались активні бойові дії. А також — на жовтень-березень 2023-го, коли українці та український бізнес потерпали від блекаутів через ворожі обстріли.

Microsoft Azure – це хмарна платформа Microsoft, яка відкриває практично безмежні технологічні можливості з розміщення та обробки даних у надійно захищених дата-центрах у понад 60 регіонах світу. Це дозволяє створювати резервні безпечні канали передачі даних у віртуальному середовищі.

2. Протягом року, а саме з серпня 2022 по серпень 2023 кількість запитів до Київстар на підключення хмарного продукту Microsoft Office 365 зросла майже втричі.

Це повний пакет інструментів для офісної роботи, який дозволяє у найкоротші строки розгорнути віддалене робоче місце для співробітників із забезпеченням доступу до робочих програм і документів з будь-якого гаджета лише за наявності доступу до інтернету. Зокрема, Microsoft Office 365 доступний українським корпоративним клієнтам Київстар не лише окремою послугою, а й як додатковий бонус для деяких корпоративних тарифів мобільного зв’язку.

«Український бізнес показав неабияку витримку від самого початку повномасштабної війни, особливо під час блекаутів. Цьому сприяла зокрема і доступність інноваційних технологічних рішень, провайдером яких виступає Київстар, — коментує такі дані директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Костянтин Вечір. — Вважаємо, що використання хмарних технологій стало одним із найважливіших рішень, яке допомогло бізнесу вдало підготуватися до зими і забезпечити роботу в непередбачуваних умовах».

Крім того, хмарні продукти не лише дозволили убезпечити роботу українського бізнесу, а й створюють нові можливості для розвитку, навіть у такій непростій ситуації. Адже архітектура таких рішень дозволяє їх легко масштабувати, добудовувати новими технологічними рішеннями, наприклад, аналітикою великих даних, додає спікер.

Найбільший приріст* у використанні хмарних технологій спостерігався серед таких галузей українського бізнесу:

* Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство — +183%

* Операції з нерухомим майном — +133%

* Інформація та телекомунікації — +115%

* Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорту — +74%

* Будівництво — +63%

* Переробна промисловість — +56%

* Фінансова і страхова галузь — +55%

*Дані наведено станом на травень 2022 р. – червень 2023 р.

«Фінансова та страхова галузі показали відносно низький приріст, адже традиційно більш націлені на безпеку даних та інфраструктури і використовували їх ще й до початку повномасштабних воєнних дій, — коментує дані Костянтин Вечір. — Водночас бачимо великий попит на хмарні рішення у таких галузях як ритейл, сільське господарство, виробництво. Це свідчить про готовність українського бізнесу до ще більшої гнучкості та трансформації для подальшого розвитку у непростих умовах».

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.