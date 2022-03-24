Від початку війни до українського бюджету надійшло 2 млрд доларів та 1 млрд євро міжнародної допомоги

Від початку війни до українського бюджету надійшло 2 млрд доларів та 1 млрд євро міжнародної допомоги

Зокрема, допомогу Україні надали Італія, Велика Британія, Латвія, Литва, Данія, Ісландія та іншиі країни ЄС.

Від початку війни міжнародні партнери надали Україні понад 2 млрд доларів та 1 млрд євро фінансової допомоги.

По це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Так, зокрема, від МВФ надійшло 1,4 млрд дол., від Європейського Союзу — вже надійшло 600 млн євро макрофінансової допомоги, від Європейського інвестиційного банку — 400 млн євро, від Світового банку — транш у 312 млн євро. Крім того, як зазначає Марченко, Світовий банк створив трастовий фонд, до якого приєднуються й окремі уряди.

За словами міністра фінансів, вже надали і оголосили про готовність надати Україні безповоротну допомогу, зокрема, уряди Італії, Великої Британії, Латвії, Литви, Даніі, Ісландії та інших країн ЄС.

Марченко також зазначив, що наразі 24/7 триває обговорення з великими банками та компаніями щодо санкцій проти Росії.

"Я комунікую з міжнародними інвестиційними банками, інвестиційними фондами, великими компаніями, які платять податки Росії. Ми бачимо результати по цьому напрямку. Багато з тих, до кого ми зверталися, скорочують свою присутність в Росії і працюють над подальшими санкціями, про що я отримав особисті підтвердження від керівництва компаній. Безмежна подяка за ці рішення!" — наголосив Марченко.

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