Від початку війни на Рівненщину переїхало 15 підприємств з "гарячих точок"

Від початку війни на Рівненщину переїхало 15 підприємств з "гарячих точок"

Найбільше звернень отримали від бізнесу, який спеціалізується на легкій промисловості.

Від початку війни Росії проти України до Рівненської області переїхало 15 підприємства із постраждалих від війни регіонів.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Центром релокації бізнесу при ОВА опрацьовано 589 "холодних" заявок. Із них 155 готові розпочати процес релокації у нашу область", - наголосив керівник ОДА.

За словами Коваля, найбільше звернень область отримала від підприємств:

харчова промисловість – 33%;

легка промисловість – 30%;

деревообробна та меблева промисловості – 18%.

Контактний телефон рівненського Центру економічного розвитку та релокації бізнесу: 0 800 332 723.

Як повідомлялося, в Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу. За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу нае новому місці, заявило Міністерство цифрової трансформації України.

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