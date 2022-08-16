Від СБУ вимагають втрутитися у роботу російського букмекера 1xBet в Україні та накласти на нього санкції

В Україні продовжують незаконно працювати кілька веб-сайтів російської букмекерської контори 1xBet, через що українська громадська активістка і блогер Тетяна Локацька звернулася до Служби безпеки України з проханням втрутитися в це питання, про що вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше Локацька зверталася до Ради національної безпеки та оборони України з проханням накласти санкції на 1Bet та на його представника в Україні - ТОВ ”Твоя беттингова компанія” як на бізнес, що належить громадянам країни-агресора.

”РНБО швидко та оперативно реагує на звернення. У моєму випадку з приводу російської 1xBet, яка вільно працює в Україні. За кілька днів прийшла відповідь, якою РНБО перекинула м'яч на бік СБУ – мовляв, вони мають зробити подання на включення до списку санкцій. Не проблема, підключаємо СБУ. Подала звернення до СБУ з проханням подати до РНБО пропозицію про накладення санкцій на всі фізичні та юридичні особи, пов'язані з російською букмекерською конторою 1xBet, на саму контору 1xBet та на ТОВ ”Твоя беттингова компанія”, якій видали ліцензію на роботу 1xBet в Україні”, – повідомила Локацька.

Активістка додала, що в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України, що триває, їй було б дивно почути від СБУ негативну відповідь на дану пропозицію. ”Тому дуже чекаю на позитивну”, - резюмувала вона.

Як відомо, 30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ ”Твоя беттингова компанія” на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Анулювати ці ліцензії від Президента України вимагали понад 26 тисяч українців, які підписали петицію на офіційному сайті президента.

Однак, крім цього, в Україні продовжують працювати ще кілька веб-сайтів 1xBet, які безперешкодно ведуть свою букмекерську діяльність на території України без відповідних ліцензій, що дозволяє російському букмекеру заробляти гроші на громадянах України і не сплачувати податки в український державний бюджет.