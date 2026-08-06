Від Сенниченка до Ocean Plaza: чому великі активи ФДМУ постійно опиняються у кримінальних справах

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Продаж конфіскованого у російських олігархів торгово-розважального центру заблокований через позицію Офісу Генпрокурора. Про це заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

«До частини команди Фонду приходять наші славетні правоохоронці з обшуками і виїмками по ухвалі суду, яка не витримує не те що жодної критики, а яку читати без сліз обʼєктивно важко. Але вони приходять жорстко, зухвало, з побиттям, хамством і в порушення не лише процесуальних норм, але і правил звичайної порядності», — так прокоментував очільник Фонду держмайна нещодавні обшуки, пов’язані з підготовкою до приватизації столичного ТРЦ Ocean Plaza.

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За його словами Офіс Генпрокурора підозрює співробітників ФДМУ в тому, що вони штучно занизили вартість об’єкта та хотіли продати цей актив заздалегідь визначеній особі. Втім Фонд взагалі не має повноважень визначати вартість активу чи проводити його оцінку. А продаж через онлайн аукціон на Prozorro технічно унеможливлює реалізацію заздалегідь визначеному покупцю.

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Попри це, правоохоронці все ж таки відкрили кримінальне провадження про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У зв’язку із заявою Наталухи експерти згадують справу колишнього керівника ФДМУ Дмитра Сенниченка, яку розслідують вже декілька років і поки безрезультатно.

«НАБУ та САП заявляють, що дії менеджменту завдали державі значних збитків на Об’єднаній гірничо-хімічній компанії. Однак офіційні фінансові факти за час роботи нового менеджменту доводять протилежне. Гадаю, що неможливо розкрадати підприємство так, щоб його прибутковість і податкові відрахування стрімко зростали», — зазначив керуючий партнер аналітичного центру «Національної антикризової групи» Тарас Загородній.

Експерт констатує, що силові органи почали перетворюватися на інструмент блокування приватизації та знецінення державних підприємств. І справа ТРЦ Ocean Plaza загострює загальну проблему — неможливість продати великі державні активи.

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«Кримінальні провадження щодо державних активів дедалі частіше створюють для потенційних інвесторів додаткові ризики. Коли ще до приватизації або вже після відкритого аукціону виникають обшуки, арешти чи багаторічні розслідування, це неминуче впливає на інвестиційну привабливість підприємств і може суттєво знижувати їхню ринкову вартість», — підсумував Тарас Загородній.

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