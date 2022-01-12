Від січня деяким категоріям поліцейських піднімуть зарплати: голова Нацполіції повідомив, кому саме

Від січня деяким категоріям поліцейських піднімуть зарплати: голова Нацполіції повідомив, кому саме

Від 1 лютого збільшення зарплат буде стосуватикожного працівника.

Вже в січні збільшення заробітної плати на 5 відсотків отримають 14 категорій поліцейських.

Про це в ефірі "Рада" " rel="follow">повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, це підрозділи патрульної поліції, поліції особливого призначення, добробати, які знаходяться на сході нашої країни, вибухотехнічна служба, дільничні офіцери поліції, конвойна служба, працівники ІТТ, ювенальна превенція, ті підрозділи, які працюють із громадами.

За словами Ігоря Клименка, підрозділи кримінальної поліції, слідства і дізнання у січні отримають збільшення заробітної плати на 5%, ще на 5% зарплата зросте у лютому.

Нагадаємо, українським правоохоронцям від лютого 2022 року підвищать зарплати. У держбюджеті на 2022 рік на підвищення зарплат поліцейським передбачено додаткові 2,8 млрд грн. Із них на зарплати поліції додатково виділено 1 млрд грн.

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