Від стартапу до 3,6 млн тонн експорту: як молода команда змінила правила зернового трейдингу

У 2024 році компанія експортувала 3,6 млн тонн агропродукції, розповів її CEO Михайло Воронич виданню Latifundist.

Одним із ключових моментів розвитку компанії став сезон 2023 року, коли після закриття зернового коридору на ринку виникла нестабільність і багато гравців не змогли швидко перебудувати логістику.

Саме тоді компанія зробила ставку на ріпак і змогла зайняти сильну позицію на ринку.

«Головний прорив стався саме в момент, коли зерновий коридор відкрився, а потім у 2023-му закрився. Тоді було найбільше паніки», — розповів Воронич.

За його словами, у цей період компанія змогла скористатися можливістю, коли великі міжнародні трейдери не встигли швидко перебудувати логістику.

«За 2023 рік, за сезон, ми були №1 експортером ріпаку — більше, ніж ADM і Cargill», — зазначив він.

Це дозволило компанії зміцнити репутацію серед фермерів та агрохолдингів і розширити співпрацю з великими виробниками.

Воронич пояснює, що правильний вибір культури відіграв ключову роль у формуванні нових партнерств на ринку.

«Ріпак зазвичай вирощують більш ефективні підприємства: агрохолдинги, середні виробники. Їх не треба переконувати. Вони самі нас шукали», — додав він.