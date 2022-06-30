Від SWIFT не відключили майже половину російських банків, які обслуговують ОПК

Від SWIFT не відключили майже половину російських банків, які обслуговують ОПК

Чотири російські банки, що уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, так і не від системи електронних платежів SWIFT.

Йдеться не лише про "Газпромбанк", на картки якого російські окупанти отримують зарплату і "бойові", а й про ПАТ "Банк Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Далекосхідний банк".

Про це пише група аналітиків Trap Aggressor від StateWatch.

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Зазначається, що ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення. Зокрема, банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії згодом компенсує їм ці кошти.

Усього, згідно з російським законодавством, обслуговувати учасників оборонного замовлення та здійснювати його банківський супровід можуть 10 банків, які мають стратегічне значення для уряду Росії.

Станом на 2017 рік, коли ще інформація про оборонні контракти в РФ була відкрита, “Газпромбанк” та банк “Санкт-Петербург” мали одні з найбільших обʼємів коштів держоборонзамовлення: у "Газпромбанку" розміщувалось 43 млрд рублів, а в банку “Санкт-Петербург” – 104 млн рублів.



Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російський "Газпромбанк" Кремль використовує як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським окупантам, які вбивають мирних українців.

ЄС так і не застосував проти Росії санкцію з відключення платіжної системи SWIFT

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