Від цього залежить ваша пенсія: як перевірити, чи сплачує роботодавець ЄСВ

Пенсійне посвідчення / © УНІАН

Відсутність страхового стажу може залишити вас без пенсії у майбутньому. Однак є можливість за кілька хвилин перевірити, чи сплачує ваш роботодавець єдиний соціальний внесок.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Дізнатися, чи сплачує роботодавець за вас ЄСВ і чи враховується вам страховий стаж, можна кількома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.gov.ua);

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»;

через сервіс «Дія», замовивши довідки ОК-5 або ОК-7, де міститься інформація про доходи та сплату єдиного соціального внеску.

Водночас у ПФУ нагадали, що погоджуючись працювати без офіційного оформлення, людина втрачає соціальні гарантії вже сьогодні та ризикує залишитися без належного забезпечення в майбутньому. У відомстві закликали обирати легальну зайнятість, адже це інвестиція у стабільність і захист.

Нагадаємо, реєстрація ФОП не гарантує пенсійний стаж автоматично, оскільки він нараховується лише за умови фактичної сплати ЄСВ та подання звітності. До 2004 року стаж часто втрачався через роботу за патентом або на фіксованому податку, які не завжди включали пенсійні відрахування. Після 2004 року діє система персоніфікованого обліку, де повний місяць стажу зараховується лише за сплати мінімального страхового внеску.

Підприємці також втрачають стаж під час використання пільг, таких як карантинні канікули або добровільна несплата ЄСВ під час воєнного стану, оскільки немає внеску — немає і стажу. Винятком є мобілізовані ФОПи, яким термін служби зараховується до загального стажу за рахунок держави.