Від вересня студентам підвищать стипендії до 4000 грн: про кого саме йдеться

Уряд змінює правила стипендій

В Україні змінюють правила виплати академічних стипендій для студентів. Від 1 вересня 2026 року виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Мінімальна стипендія зросте до 4000 грн

З нового навчального року мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн, що вдвічі більше, ніж 2025 року.

Виплати поширюватимуться на студентів, які навчаються за державним замовленням незалежно від форми власності університету.

Усунули правову прогалину

У МОН пояснили, що раніше академічні стипендії виплачували лише студентам-бюджетникам державних і комунальних університетів.

Водночас студенти приватних закладів вищої освіти, які також навчалися за державним замовленням, фактично не мали визначеного механізму отримання стипендій.

Новим рішенням уряд врегулював це питання.

Кошти вже закладено в бюджет

Фінансування виплат передбачено в бюджетних призначеннях Міністерства освіти і науки на 2026 рік.

У відомстві зазначають, що зміни стали результатом звернень студентів.

«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Зазначимо, що від початку нового навчального року студенти, які здобувають освіту за державним замовленням, зможуть отримувати академічні стипендії незалежно від того, чи навчаються вони у державному, комунальному чи приватному університеті.

