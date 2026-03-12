ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
2 хв

Від вересня студентам підвищать стипендії до 4000 грн: про кого саме йдеться

В Україні змінюють правила виплати стипендій. Від 1 вересня 2026 року частина студентів отримуватиме щонайменше 4000 грн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Від вересня студентам підвищать стипендії до 4000 грн: про кого саме йдеться

Уряд змінює правила стипендій / © Фото з відкритих джерел

В Україні змінюють правила виплати академічних стипендій для студентів. Від 1 вересня 2026 року виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Мінімальна стипендія зросте до 4000 грн

З нового навчального року мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн, що вдвічі більше, ніж 2025 року.

Виплати поширюватимуться на студентів, які навчаються за державним замовленням незалежно від форми власності університету.

Усунули правову прогалину

У МОН пояснили, що раніше академічні стипендії виплачували лише студентам-бюджетникам державних і комунальних університетів.

Водночас студенти приватних закладів вищої освіти, які також навчалися за державним замовленням, фактично не мали визначеного механізму отримання стипендій.

Новим рішенням уряд врегулював це питання.

Кошти вже закладено в бюджет

Фінансування виплат передбачено в бюджетних призначеннях Міністерства освіти і науки на 2026 рік.

У відомстві зазначають, що зміни стали результатом звернень студентів.

«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Зазначимо, що від початку нового навчального року студенти, які здобувають освіту за державним замовленням, зможуть отримувати академічні стипендії незалежно від того, чи навчаються вони у державному, комунальному чи приватному університеті.

Тим часом деяким пенсіонерам до 1 квітня 2026 року потрібно терміново подати дані про себе.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie