Від вересня студентам підвищать стипендії до 4000 грн: про кого саме йдеться
В Україні змінюють правила виплати стипендій. Від 1 вересня 2026 року частина студентів отримуватиме щонайменше 4000 грн.
В Україні змінюють правила виплати академічних стипендій для студентів. Від 1 вересня 2026 року виплати почнуть отримувати також студенти приватних закладів вищої освіти, якщо вони навчаються за державним замовленням.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Мінімальна стипендія зросте до 4000 грн
З нового навчального року мінімальна академічна стипендія становитиме 4 000 грн, що вдвічі більше, ніж 2025 року.
Виплати поширюватимуться на студентів, які навчаються за державним замовленням незалежно від форми власності університету.
Усунули правову прогалину
У МОН пояснили, що раніше академічні стипендії виплачували лише студентам-бюджетникам державних і комунальних університетів.
Водночас студенти приватних закладів вищої освіти, які також навчалися за державним замовленням, фактично не мали визначеного механізму отримання стипендій.
Новим рішенням уряд врегулював це питання.
Кошти вже закладено в бюджет
Фінансування виплат передбачено в бюджетних призначеннях Міністерства освіти і науки на 2026 рік.
У відомстві зазначають, що зміни стали результатом звернень студентів.
«Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні», — зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Зазначимо, що від початку нового навчального року студенти, які здобувають освіту за державним замовленням, зможуть отримувати академічні стипендії незалежно від того, чи навчаються вони у державному, комунальному чи приватному університеті.
