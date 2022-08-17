Від вересня у Monobank зросте відсоток за зняття готівки: деталі

Від 1 вересня у Monobank зросте відсоток за зняття готівки з карти – від 0,5% до 0,9%.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж вдвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

"У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат і ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%. Незважаючи на це, новий тариф, як і раніше, буде одним із найвигідніших у країні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у застосунку Monobank знову доступна купівля валюти.

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