Відбудовувати Україну допоможе найшвидша в світі митниця та конфіскація російського майна — Шмигаль

Важливим для України напрямком очільник українського уряду назвав спрощене ввезення гуманітарної допомоги.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про заходи, якими уряд підтримує економіку під час війни, і ті кроки, які допоможуть відбудувати її після перемоги.

Про це він говорив під час свого звернення у п’ятницю, 25 березня.

За словами українського прем’єра, сьогодні кожен українець повинен працювати на те, щоб максимально наблизити перемогу у війні, яку розв’язала масштабним вторгненням до нашої країни Росія.

“Для цього економіка має працювати. Має бути посівна. Відкриватись магазини. Запускатись заводи”, - наголосив Денис Шмигаль.

Голова уряду повідомив, що упродовж останніх двох тижнів уряд та парламент переформатували економічну, фінансову, продовольчу, транспортну та енергетичну галузі.

“Радикально зменшені податки для бізнесу. Прибрано більшість регуляцій та бюрократичних паперів. Надано можливість будь-якому підприємцю взяти кредит під 0%”, - заявив прем’єр-міністр.

Окрім того, він нагадав, що у четвер, 24 березня, парламент проголосував за законопроект, який дозволить нам зробити “найшвидшу у світі митницю”.

“Прибирається ПДВ та ввізне мито на імпорт товарів, які завозяться платниками єдиного податку з обігу. На митниці також тепер працює декларативний принцип роботи”, - наголосив він.

Важливим для України напрямком Денис Шмигаль назвав спрощення ввезення гуманітарної допомоги.

“На підставі лише однієї сторінки спрощеної декларації гуманітарні вантажі оформлюються митницею за 10-15 хвилин. Ще раз хочу підкреслити, що отримувати будь-які документи від ВЦА чи інших органів для ввезення гуманітарної допомоги не потрібно”, - наголосив прем’єр.

За його словами, завдяки міжнародним партнерам та благодійникам з усього світу до України вже ввезено понад 128 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

“Наразі черги в пунктах пропуску на західному кордоні відсутні. Моніторинг фактів та причин затримання гуманітарної допомоги в пунктах пропуску здійснюється керівництвом Державної митної служби 24/7”, - зауважив він.

Очільник Кабміну також повідомив, що Україна отримує міжнародну фінансову підтримку.

“Працюємо з усіма країнами та організаціями, щоб така підтримка надавалася безперервно. Обговорюємо з усіма нашими партнерами та друзями майбутній план відновлення України. Мова йде і про конфіскацію російського майна, і про інвестиції у відбудову нашої країни”, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Чехії за надання військової допомоги вартістю 250 млн грн, яка призначена для боротьби з Росією.

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