«Відбудуємо міста разом» від Укргазбанку: 1,9 млн грн спрямовано на відновлення українських міст і селищ

Допомагати відновленню українських міст просто завдяки благодійному депозиту «Відбудуємо міста разом» від Укргазбанку. В межах депозиту 1,9 млн грн вже спрямовано на рахунки різних українських населених пунктів для відбудови зруйнованих соціальних об’єктів.

Створення дитячого ігрового комплексу для модульного містечка "Ластівка" в місті-герої Ірпені - один з прикладів, як благодійний депозит допомагає відновлювати важливу інфраструктуру міста. Наприкінці минулого року Укргазбанк перерахував 200 тисяч гривень, зібраних в межах депозиту, на відбудову Ірпеня. Ці кошти спрямовані на побудову цього дитячого комплексу, адже в місті проживає рекордна кількість ВПО та діток в той час, як 70% інфраструктури зруйнована внаслідок військових дій.

Відкриваючи благодійний депозит, ваш 1% нарахованих процентів від суми депозиту у гривні, який Укргазбанк подвоює та перетворює на 2%, автоматично відправляється на рахунок міста із запропонованого переліку, яке постраждало внаслідок російської агресії.

Наразі найбільше коштів спрямовано на відбудову Бучі, Чернігова, Запоріжжя та Харкова.

Долучайтесь до проєкту «Відбудуємо міста разом», щоб ваш внесок став частиною великої справи – відбудови країни. Дізнатись детальні умови депозиту можна за посиланням.