Відключення світла і тепла: чи можуть українці платити менше за комуналку

В Україні після масованих обстрілів сталися аварійні відключення електроенергії, тепла й води, та для українців знову актуалізувалося питання оплати комунальних послуг.

2026 року чинне законодавство передбачає чіткі механізми, які дозволяють споживачам зменшувати суми в платіжках за періоди, коли послуги надавалися не повністю або з порушеннями.

Коли споживач має право на зменшення нарахувань

У січні 2026 року в низці міст зафіксовано перебої з теплопостачанням і водою через наслідки атак та енергетичних аварій. На цьому тлі постає питання: чи потрібно оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, якщо їх фактично не було.

Відповідно до чинних норм, споживачі зобов’язані сплачувати лише за ті послуги, які були реально отримані та відповідали встановленим стандартам якості. Це закріплено як у Законі України «Про житлово-комунальні послуги», так і в постанові Кабінету міністрів №127 від 6 лютого 2024 року.

Документ передбачає проведення перерахунку у разі:

· повної відсутності послуги;

· часткового постачання;

· надання послуги неналежної якості.

Як здійснюються нарахування після блекаутів

Механізм формування платіжок залежить від технічного оснащення будинку. За інформацією, яку раніше оприлюднювали комунальні підприємства, у будинках, обладнаних загальнобудинковими лічильниками тепла, мешканці сплачують виключно за фактичне споживання. Якщо подавання тепла припинялося або параметри теплоносія не відповідали нормам, суми в рахунках коригуються автоматично.

У будинках без приладів обліку оплата здійснюється за встановленими нормативами з урахуванням фактичної тривалості подавання тепла та температурних показників. У разі аварій на зовнішніх мережах години відсутності послуги не включаються в розрахунок.

Якщо ж перебої виникають через несправності внутрішньобудинкових систем, для перерахунку необхідно звернення управителя будинку або самого споживача до постачальника.

Що робити, якщо перерахунок не провели

У разі, коли автоматичне коригування не відбулося або звернення споживача залишили без реагування, закон дозволяє оскаржувати дії постачальника. Для цього можна звернутися до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або подати позов до суду.

Водночас фахівці радять фіксувати факти відсутності або неналежного надання послуг — зберігати повідомлення, складати акти та робити відповідні звернення, адже саме це є підставою для подальшого перерахунку.

