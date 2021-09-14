Відключення електроенергії: хто у зоні ризику та як відновити надання послуги

Відключення електроенергії: хто у зоні ризику та як відновити надання послуги

Після відновлення послуги споживач має відшкодувати електропостачальнику його витрати на припинення та відновлення електроживлення.

Боржникам за електроенергію заборонили припиняти її постачання, якщо вони живуть у регіонах, що потрапили у “червону” карантинну зону. Також світло не мають права відключити протягом 30 днів після скасування цього рівня епідеміологічної небезпеки.

Відповідні зміни внесли у Закон про запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, передає НКРЕКП.

Щоб відновити електропостачання, споживач повинен повністю оплатити вартість послуги та звернутися до оператора системи розподілу. Останній протягом 3 робочих днів (у містах) або 5 робочих днів (у сільській місцевості) від дня отримання відповідного звернення повинен відновити електропостачання.

Після відновлення послуги споживач має відшкодувати електропостачальнику його витрати на припинення та відновлення електроживлення, крім випадків якщо:

на момент оформлення попередження про припинення електропостачання розмір заборгованості споживача був меншим, ніж розмір половини прожиткового мінімуму для працездатних осіб (тобто менше, ніж 1 189,5 грн);

споживач протягом двох розрахункових періодів перед днем відключення повністю оплатив вартість спожитої електричної енергії.

У НКРЕКП зазначають, що встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки не є підставою для відновлення електропостачання, якщо заборгованість залишається не погашеною.

Нагадаємо:

В Україні знову дозволили відключати населення від комунальних послуг за борги. Заборона на це діяла від середини березня після того, як Верховна Рада ухвалила закон для боротьби із коронавірусом.

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