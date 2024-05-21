Відключення світла не припиняться після перегляду тарифу, бо нова генерація не побудується за декілька місяців – експерт

Після перегляду тарифу на електроенергію для населення відключення світла не припиняться, бо для будівництва нових генерувальних потужностей потрібен час.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Після перегляду тарифу відключення нікуди не дінуться. Вони будуть багато місяців, рік, а то і два (з невеликими перервами з помірною погодою і споживанням, коли виникатимуть профіцити). Нова генерація не збудується ані за місяць, ані за пів року. А враховуючи, скільки ми втратили внаслідок обстрілів, будувати потрібно багато й довго», – розповів він.

Прокіп пояснив, що зараз тариф на електроенергію для населення є збитковим, і ті компанії, які його фінансують («Енергоатом» та «Укргідроенерго»), не мають зараз достатньо коштів.

Він підкреслив, що до питання перегляду тарифу треба підійти прозоро та з чітким обґрунтуванням. Також потрібно подбати про незахищені верстви населення та переглянути систему субсидій. «Звісно, коли дійде до підвищення тарифу, влада повинна діяти цілком прозоро. Сьогодні вже звучить цифра 4,5-5 грн за кВт∙год», – додав аналітик.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.