Відключення світла: очільник "Укренерго" пояснив, якими будуть графіки

Графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

Тривалість графіків можливих відключень світла у разі масованих атак РФ на енергетичні об’єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання та якими будуть спроможності електростанцій.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Також читайте Можуть зрости утричі: якими будуть нові тарифи на газ та електроенергію для українців

"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", – пояснив Кудрицький.

За його словами, графіки відключень будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.

"Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив очільник "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" розповіли, скільки потрібно ще грошей на відновлення енергосистеми.

Читайте також: