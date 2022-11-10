Вимкнення світла вдарить по ВВП України: у Мінекономіки розповіли про наслідки

Бізнес і люди, зокрема в Києві, стикаються з відсутністю електрики по шість і більше годин на день, що впливає на економіку.

Через вимкнення електроенергії внаслідок атак РФ ВВП України 2022 року може впасти нижче раніше прогнозованого рівня у 35%.

Про це розповіла міністерка економіки України Юлії Свириденко під час свого візити до США, пише Reuters.

"Проблема в тому, що компанії не працюють. Якщо відключення електроенергії триватимуть протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", - наголосила очільниця Мінекономіки України.

Вона також зазначила, що бюджету України і надалі потрібна буде іноземна допомога. Своєю чергою український уряд робить кроки щодо скорочення витрат за рахунок скорочення персоналу і приватизації невеликих держпідприємств.

Нагадаємо, що ВВП країни в умовах війни у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% у порівнянні з другим кварталом минулого року. Водночас Мінекономіки повідомило, що ВВП за дев'ять місяців впав на 30%.

У бюджеті на 2023 рік, який Рада ухвалила 3 листопада, прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) скорегували у бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Дефіцит бюджету на наступний рік запланували нечувано великий - 20% ВВП.

Варто зазначити, що бюджет-2023 перекроювали багато разів, аби профінансувати оборонні потреби, з різних статей витрат забрали близько чотирьохсот мільярдів гривень. 2023 року воєнні реалії - вже частина плану. Створили спеціальний фонд для відновлення зруйнованого житла та інфраструктури. Зокрема, і об'єктів енергетики, які нині атакує Росія. Наповнювати цей фонд планують в тому числі за рахунок націоналізації російських державних активів, заарештованих в Україні.

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