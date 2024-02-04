Відключення світла за борги: хто може залишитися без електроенергії

Українцям озвучили нову суму боргу, через яку в споживачів відключатимуть від комунальних послуг.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Грінчук в ефірі телемарафону.

Вона пояснює, що ті споживачі комунальних послуг, в яких виникли заборгованості, з оплати рахунків ЖКГ, можуть бути відрізані від світла, газу та води через борги.

Попри це, на сьогодні в українському законодавстві не визначено суму заборгованості, через яку будуть проводити відключення послуг. Однак відомо те, що постачальники не відключатимуть світло тим українцям, чий борг за електропостачання нижчий від половини прожиткового мінімуму, який становить 1514 гривень.

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"Згідно з ринковими умовами, підключення повторне відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менша за половину прожиткового мінімуму, тобто, 1514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу - оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам у кого ця сума заборгованості менше", - пояснила заступник міністра енергетики.

Грінчук додала, що на погашення боргу надаватимуть до десяти днів. Також є можливість укласти угоду про реструктуризацію та визначити графіки оплати.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів під час опалювального сезону чи після його завершення навіть не обговорюється.

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