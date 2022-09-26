Не обслуговують навіть "дружні" держави: які країни відмовились від російської платіжної системи "Мир"

Після повномасштабного вторгнення Росії до України у РФ перестали працювати популярні платіжні системи Visa і Mastercard.

Після цього у громадян держави-агресорки залишились два виходи з ситуації - оформити банківську картку за кордоном або ж перейти на російську платіжну систему "Мир".

Влада РФ відзвітувала, що платіжна системи "Мир" працювала у 10 країнах світу, зокрема і в Туреччині. Проте напередодні чергової ескалації багато цих країн почали відмовлятись приймати ці картки.

Першими обслуговувати картки "Мир" відмовились у Туреччині. 22 вересня найбільші банки цієї країни İş bankası і DenizBank відмовились від російської платіжної системи. Також у великих турецьких готелях відмовились приймати картки "Мир". Інші банки Туреччини встановили ліміти на зняття готівки з цієї картки або ж припиняють обслуговувати ці карти, якщо вони видані російськими банками. Сталось це після того, як Мінфін США пригрозив санкціями тим фінансовим установам, які приймають картки "Мир" за межами Росії.

Після Туреччини деякі банки Казахстану, побоюючись наслідків санкцій, відмовились працювати з російською платіжною системою "Мир". У Нацбанку Казахстану повідомили, що банки цієї країни самі повинні приймати рішення, чи співпрацювати з російською платіжною системою, враховуючи усі ризики.

Аналогічна ситуація також і у В'єтнамі. У банку BIDV повідомили, що вони відмовились від обслуговування російської платіжної системи. Схоже рішення також ухвалили і у Вірменії. Там російські картки не обслуговують ні у терміналах, ні у банкоматах, ні у відділеннях банків.

Від 23 вересня банки Узбекистану також припинили обслуговувати російські карти "Мир". Своє рішення там пояснили "технічними проблемами". Це стосується лише тих карток "Мир", які видані за межами Узбекистану.

26 вересня Таджикистан заявив, що один із найбільших банків "Душанбе сіті банк" припинив обслуговувати власників карток "Мир". Це сталось також через технічні проблеми.

Зараз платіжна системи "Мир" працює у фейкових недореспубліках, як-от: Абхазія, Північна Осетія, "Л/ДНР", Придністров'я. Також вона все ще працює у Білорусі та Киргизстані.

Нагадаємо, Кулеба закликав міжнародні компанії піти з Росії.

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