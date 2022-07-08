Видобуток газу в Україні може впасти на 10-15% найближчим часом: з чим це пов’язано

Це пов’язано з тим, що низка свердловин та інших інфраструктурних об'єктів розташовані на окупованих територіях або поблизу зони бойових дій.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за липень.

"У видобутку газу очікується падіння обсягів на 10-15%, оскільки низка свердловин та допоміжних інфраструктурних об'єктів знаходяться на окупованих територіях або близько до зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк також повідомляє, що видобуток вугілля на державних шахтах впав на третину через окупацію та руйнування об’єктів. Водночас видобування приватними шахтами працює на близьких до довоєнних потужностях та збільшує обсяги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року Україна отримає допомогу та підтримку від міжнародних партнерів на ще близько 20 млрд дол.

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