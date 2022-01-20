Відповідальний Путін: у Польщі розповіли, як будуть боротися із газовою кризою

Газова криза в Європі призвела до зростання цін.
Заступник міністра державних активів Польщі Мацей Малецький заявив, президент Росії Володимир Путін несе відповідальність за спричинення газової кризи в Європі, що призводить до зростання цін.
Про це інформує PolskieRadio24.pl.
Мацей Малецький заявив, що за енергетичну кризу відповідає президент Росії Володимир Путін. Заступник міністра активів пояснив, що причинами рекордних цін є припинення поставок газу до Європи та його вичерпання на європейських складах, значна частина яких належить Росії.
За його словами, польський сенат розпочав роботу над законом про захист споживачів газового палива. Він передбачає заморожування тарифів на газ у 2022 році.
Підготовлені урядом нормативні акти передбачають, що, окрім домогосподарств, тарифи, затверджені головою Управління регулювання енергетики, також підуть на користь чутливим одержувачам, таким як лікарні, школи та дитячі садки. Також передбачено компенсацію продавцям газу тарифним споживачам.
Як повідомлялося, Росію звинувачують в енергетичній кризі в Європі.
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