"Відповідатиме реальності": у "Слузі народу" розкрили подробиці держбюджету на 2022 рік

"Відповідатиме реальності": у "Слузі народу" розкрили подробиці держбюджету на 2022 рік

У бюджеті на 2022 рік планується збільшення витрат на медицину, на 34 млрд грн.

Державний бюджет на 2022 рік, проєкт якого уряд має подати Верховній Раді 15 вересня, міститиме акцент на розвиток, підтримає ключові для України напрями, а також має тенденцію до зниження дефіциту.

Про це розповіла членкиня фракції партії "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків держбюджету комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна телеканалу "Дом".

Забуранна назвала цьогорічний бюджет певною мірою "унікальним". Пояснила вона це тим, що йому передувала ухвалена бюджетна декларація, яка й позначає основні вектори та стратегічні напрями, за якими формуватиметься як політика держави, так і бюджет країни.

"На сьогодні ми не маємо ще проєкту бюджету в комітеті, хоча деякі цифри вже відомі. Та інформація, яку я маю, свідчить про те, що дефіцит бюджету становитиме близько 188 млрд. Водночас доходи становитимуть 1277 млрд грн, і, відповідно, витрати — 1465 млрд грн", — сказала Забуранна.

Політикиня також наголосила, що держбюджет-2022 "відповідатиме реальності" та враховуватиме основні пріоритети розвитку України.

"Тобто будуть надалі в пріоритеті розвиток інфраструктурних проєктів, будівництво доріг, великих капітальних інвестицій. Водночас необхідно зазначити, що планується збільшення витрат на медицину, на 34 млрд грн. Мене засмучує, що це не буде 5% від ВВП. Хоча я вважаю, що останні події в світі, в Україні щодо пандемії коронавірусу чітко демонструють, що медицина має бути пріоритетним напрямом. На жаль, нинішній проєкт бюджету все ж не дає нормативних 5% ВВП", — наголосила Забуранна.

За її словами, бюджет-2022 міститиме соціальні ініціативи, проте позитивною тенденцією голова підкомітету назвала прагнення до скорочення дефіциту бюджету.

"Водночас позитивною тенденцією є те, що ми все-таки прагнемо скорочувати дефіцит бюджету. Тобто не формувати "бюджет проїдання", хоча соціальні ініціативи — підвищення заробітної плати, соціальні виплати — будуть присутні. Проте бюджет буде все ж націлений зокрема на розвиток національної економіки та великих інфраструктурних напрямів. Тому можна сказати, що це буде реальний бюджет з акцентом на розвиток", — акцентувала Забуранна.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року на субсидії буде потрібно ще близько 12 млрд грн. У бюджеті було передбачено 36 мільярдів гривень, з яких понад 33 мільярди уже використано.

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