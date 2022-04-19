Відтепер оформити статус переселенця можна через "Дію", а отримати виплати — на картку єПідтримка

В Україні вимушено переміщені особи зможуть отримати щомісячні виплату на картку єПідтримка в "Дії".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в "Дії" відтепер можна оформити статус ВПО та отримати виплату від держави — для себе і своїх дітей.

Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

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"Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Люди, які змушені були залишити свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення рф, можуть оформити статус ВПО... та отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)", — повідомив Федоров.

Очільник Мінцифри зазначає, що послуга в застосунку "Дія" стосується лише тих людей, які зараз перебувають в Україні, та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Пізніше зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.

Нагадаємо, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що термін отримання фінансової допомоги у розмірі 2 000 на кожного дорослого та 3 000 гривень на кожну дитину українським переселенцям продовжили. Раніше кінцевим терміном, коли можна було отримати кошти, було 14 квітня 2022 року, тепер це нова дата - 30 квітня.

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