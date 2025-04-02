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Відтепер за онлайн-продажі без ФОП в Україні загрожує штраф у десятки тисяч гривень: деталі від податкової
Державна податкова служба отримала новий інструмент контролю за онлайн-продажами.
Відтепер за онлайн-продажі без ФОП в Україні загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
«Податкова автоматично бачить вашу картку… А якщо працюєте без реєстратора розрахункових операцій, — буде стягнення 100% від продажів», — наголошує ДПС.
Від 1 березня поточного року Державна податкова служба отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.
Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет:
офіційно зареєструватися як суб’єкт господарювання;
здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від початку 2025 року підприємці в населених пунктах до 5000 жителів зобов’язані приймати оплату банківськими картками. Це стосується як магазинів, так і надавачів платних послуг.
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