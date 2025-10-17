Реклама

Про це розповіла директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи Метінвест Тетяна Петрук під час заходу «Діалоги з NV. Бізнес і нова реальність», що відбувся у Києві.

За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі, і нині в компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій. Вона зазначила, що у вересні вдалося переломити тенденцію відтоку персоналу, проте знайти кваліфікованих фахівців стає дедалі складніше. У регіонах присутності компанії — Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському — спостерігається нестача робочої сили, тому підприємства самостійно навчають нових працівників.

Метінвест скоротив тривалість навчальних програм, роблячи акцент на практичних навичках: якщо раніше підготовка підручного сталевара тривала до дев’яти місяців, то тепер — від двох до чотирьох. Компанія також активно залучає ветеранів війни, пропонуючи їм навчання, житло та гідну оплату праці.

«Бізнес не може повністю замінити державу — потрібна спільна програма підтримки. Відбудова України почнеться з відновлення індустрії, тож держава має допомогти, щоб ветерани й переселенці могли жити та працювати в промислових регіонах», — наголосила Петрук.

Окремо вона звернула увагу на проблему відтоку молоді. Через появу законопроєкту, що дозволяє чоловікам виїжджати за кордон, у вересні компанію залишили понад 200 працівників віком 18–22 років. Це, за її словами, поставило під загрозу програми співпраці з профтехами та ініціативи «Перше робоче місце» і «Молодий фахівець».

Серед ефективних рішень Петрук назвала повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Цього року Метінвест уперше організував для них практику на своїх підприємствах у Великій Британії та Україні.

Компанія також розвиває програми для ветеранів і жінок, що дають змогу здобути нову професію в університеті Метінвест Політехніка. За словами Петрук, нині 30% персоналу компанії становлять жінки — вони працюють машиністками кранів, електромонтерками, а також у кар’єрах.

«Ми навчаємо жінок технічним професіям, які традиційно вважалися чоловічими. Це допомагає компенсувати дефіцит кадрів, адже кожен п’ятий наш співробітник зараз у війську», — каже вона.

Нагадаємо, за 5 останніх років найбільші металургійні підприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року, сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Як відомо, Метінвест Ахметова став лідером серед металургійних компаній у рейтингу найбільших платників податків України. Також компанія ввійшла до ТОП-10 найбільших платників у всіх галузях: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го — 9,3 млрд грн.