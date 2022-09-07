"Вигадки росіян": Кулеба спростував заяву Путіна, що українське зерно вивозять тільки на Захід

Російський диктатор Путін збрехав, що Україна користується "зерновим коридором", щоб продавати зерно на Захід.

Насправді 2/3 українського зерна, яке наша держава вже відправила через "зерновий коридор" до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише пресслужба МЗС.

"Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через “зерновий коридор” позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн. В серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%. Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише до Європи просто не відповідають дійсності", - наголосив Кулеба.

Український міністр додав, що кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

Кулеба зазначив, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності “зернового коридору”, готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів “зернової” ініціативи.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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