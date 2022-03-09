"Вихід компанії з РФ - це шанс для України": Федоров закликав керівництво PayPall відкрити усі функції для українців

"Вихід компанії з РФ - це шанс для України": Федоров закликав керівництво PayPall відкрити усі функції для українців

Для українців доступна лише одна з можливостей платіжної системи – витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав CEO PayPall Дена Шульмана нарешті відкрити всі функції світового платіжного сервісу для українців.

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Про це український міністр написав на телеграм-каналі.

"Вихід топ-світових компаній з Росії – це нові можливості для України. Закликав CEO PayPall Дена Шульмана нарешті відкрити всі функції світового платіжного сервісу для українців. Це надважливо саме зараз – в умовах масової внутрішньої та зовнішньої міграції. PayPall є одним зі світових лідерів серед платіжних систем, що дозволяє виводити гроші з різних сайтів до себе на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті, а також легко переказувати гроші між аккаунтами всередині системи", - йдеться у повідомленні Федорова.

Міністр зазначив, що поки для українців доступна лише одна з можливостей платіжної системи – витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх.

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