"Вихід компанії з РФ - це шанс для України": Федоров закликав керівництво PayPall відкрити усі функції для українців

Для українців доступна лише одна з можливостей платіжної системи – витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав CEO PayPall Дена Шульмана нарешті відкрити всі функції світового платіжного сервісу для українців.
Про це український міністр написав на телеграм-каналі.
"Вихід топ-світових компаній з Росії – це нові можливості для України. Закликав CEO PayPall Дена Шульмана нарешті відкрити всі функції світового платіжного сервісу для українців. Це надважливо саме зараз – в умовах масової внутрішньої та зовнішньої міграції. PayPall є одним зі світових лідерів серед платіжних систем, що дозволяє виводити гроші з різних сайтів до себе на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті, а також легко переказувати гроші між аккаунтами всередині системи", - йдеться у повідомленні Федорова.
Міністр зазначив, що поки для українців доступна лише одна з можливостей платіжної системи – витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх.
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