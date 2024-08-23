Вихід на пенсію: як можна докупити стаж і скільки коштує один рік

Іноді українцям не вистачає необхідного страхового стажу для виходу на пенсію, і вони прагнуть його докупити.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Докупити стаж можуть усі громадяни України, які досягли 16-річного віку. Це стосується як осіб, які проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії.

Також можливість докупити стаж може бути актуальною для осіб із низьким рівнем офіційного доходу, які прагнуть збільшити свою майбутню пенсію.

2024 року для зарахування одного повного місяця стажу потрібно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень. Таким чином, річний стаж стане вже у 21 480 гривень.

"Пенсіонери мають можливість самостійно визначати частоту та розмір внесків відповідно до своїх фінансових можливостей. Водночас такі добровільні внески можуть здійснюватися як на власний рахунок, так і на користь іншої особи", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Система враховуватиме лише два критерії — кількість відпрацьованих років та кількість внесків, які особа сплачувала щомісяця.

Кріім того, пенсії українців збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак у серпні виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.

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