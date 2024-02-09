Військова допомога: яку суму отримала Україна від моменту вторгнення РФ

Союзники США з Європи, Азії та НАТО виділили понад 178 мільярдів доларів на підтримку України, що більше, ніж американці планують виділити з огляду на пакет допомоги, який наразі перебуває на розгляді.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Євросоюз та його держави-члени надали Україні 148,5 мільярда доларів (138 мільярдів євро), зокрема нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 54 мільярдів доларів (50 мільярдів євро) після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.

Велика Британія пообіцяла виділити Україні 15,1 мільярда доларів (12 мільярдів фунтів стерлінгів) на загальну підтримку від лютого 2022 року, з яких 9 мільярдів доларів (7,1 мільярда фунтів стерлінгів) призначені для військової допомоги.

Від лютого 2022 року Канада виділила Україні військову допомогу у сумі 1,8 мільярда доларів (понад 2,4 мільярда канадських доларів).

У лютому 2023 року Норвегія досягла багаторічної угоди з Україною про програму підтримки, яка надасть Україні 7 мільярдів доларів (75 мільярдів норвезьких крон) у період від 2023 до 2027 року. Норвегія зобов'язалася виділяти Україні близько 1,4 мільярда доларів (15 мільярдів норвезьких крон) на рік і вже надала Україні близько одного мільярда доларів (10,7 мільярда норвезьких крон).

Станом на листопад 2023 року Північна Македонія надіслала Україні 10 партій військової допомоги, яка містить й військову техніку радянських часів. Північна Македонія також здійснює підготовку українських військовослужбовців та пообіцяла продовжувати підтримувати Україну.

Південна Корея розширює виробництво найважливіших 155-міліметрових артилерійських снарядів для поповнення західних запасів та підтримки постійних постачань боєприпасів до України.

Японія пообіцяла Україні 4,5 мільярда доларів у грудні 2023 року. Токіо також пообіцяв внести додатковий внесок у розмірі 37 мільйонів доларів у фонд НАТО для надання додаткової підтримки обороні України у січні 2024 року.

Станом на кінець жовтня 2023 року Австралія надала Україні приблизно 590 мільйонів доларів (910 мільйонів австралійських доларів) у вигляді військової та гуманітарної допомоги.

Станом на липень 2023 року Нова Зеландія надала Україні понад 48,7 мільйона доларів (80 мільйонів новозеландських доларів) у вигляді військової та гуманітарної допомоги.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди навколо нового механізму підтримки України коштом створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.

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