Виклики, що стоять перед енергетикою, будуть зберігатися до кінця війни, — Олександр Кацуба

Українська енергетика, уряд, бізнес і громадяни мають готуватися до того, що виклики, що стоять перед енергетикою, будуть зберігатися до кінця війни з Росією.

Про це у своїй колонці пише експерт з енергетики і підприємець Олександр Кацуба.

Україна і Росія в плані атак на українську інфраструктуру змагаються у складній і кривавій грі. Росія намагається виготовити чи купити якомога більше ракет і “шахедів”, щоб атакувати українську цивільну інфраструктуру у своїх скажених терористичних атаках. Україна ж працює одразу по декількох напрямках: нарощування потужностей ППО і можливостей знищувати російські ракети та дрони; знищення російських потужностей запуску ракет; поступова адаптація енергетики на всіх рівнях – від генерації до розподілення і споживання – до реалій війни та російського ракетно-шахедного терору.

Кацуба пише, що в цілому уряд вивчив уроки минулого року. Україна створила запаси вугілля і газу, а також заручилася гарантіями своїх сусідів на постачання електроенергії в разі виходу з ладу власних потужностей генерації. І приватні, і державні компанії багато зробили для того, щоб відновити зруйноване, децентралізувати постачання електрики у великі міста, зробити систему більш гнучкою. Але це не зробило енергосистему невразливою і ще є над чим працювати. Ми все ще маємо дефіцит генерації, якщо російські атаки будуть успішними, резюмує експерт.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.