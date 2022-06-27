"Викликів багато": Чернишов розповів, чи зростуть для українців тарифи в опалювальному сезоні

"Викликів багато": Чернишов розповів, чи зростуть для українців тарифи в опалювальному сезоні

Новий опалювальний сезон в Україні буде надскладним.

Зима близько, і насправді вона буде надскладною. Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними.

Про це 27 червня повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що вже зараз міністерство працює з органами місцевого самоврядування для того, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон.

"Зрозуміло, що викликів багато, це і зруйновані підприємства теплокомуненерго, і пошкоджені підприємства. Але впевнений, що ми впораємося з цим викликом, і будемо готові розпочати тоді, коли потрібно. Ми маємо захистити кожного українця, і тарифи – це одна із складових такого захисту, прийнято рішення про те, що тарифи не зростатимуть, це важливо у воєнний час, ми не можемо це дозволити, і фактично перекладати це на плечі українців", - зазначив він.

Однак, за словами міністра, коли мова йде про незмінність тарифів, мається на увазі центральне опалення та постачання гарячої води. Саме ці тарифи не змінюються, незважаючи на ціну газу.

"Те, що стосується ситуації з індивідуальним опаленням, то насправді подекуди ціни будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, з громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один-на-один з цією проблемою", - додав він.

Він зазначив, що в тих громадах, де є доступ до альтернативних видів пального готуються відповідні заходи, щоб підтримати громадян.

Нагадаємо, Чернишов повідомив, чи варто чекати на віялові відключення взимку.

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