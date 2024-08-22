Вікна для відновлення житла: свідомий бізнес допомагає постраждалим від війни

Благодійна ініціатива має на меті підтримати відновлення і відбудову будинків для українців, житло яких було зруйноване або стале непридатним для проживання через російські обстріли.

В Україні триває благодійна програма «Мансардні вікна для власників постраждалих домівок», ініційована українським представництвом відомого датського виробника мансардних вікон.

Насамперед програма направлена на тих, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними для проживання через російські обстріли.

За даними Уряду України станом на початок 2024 року свої домівки втратили близько 2 мільйонів українських сімей, і ця цифра постійно зростає.

Стати учасником програми «Мансардні вікна для власників постраждалих домівок» можуть:

Громадяни України які втратили житло внаслідок російської агресії та реконструюють, відновлюють чи повністю відбудовують будинки для власного проживання.

Державні та недержавні організації, які потребують мансардні вікна для реконструкції, відновленням чи відбудови будинків, що постраждали внаслідок російської агресії.

Благодійні організації, які займаються реконструкцією, відновленням чи відбудовою будинків, що постраждали внаслідок російської агресії.

Учасникам програми надається можливість придбати сучасні мансардні вікна VELUX, які дозволяють створити у приміщенні комфортне і затишне середовище для проживання, зі знижкою 99,9%.

Для участі в програмі потрібно заповнити реєстраційну форму і надати наступну інформацію:

Опис ситуації: з якої причини і для яких цілей потрібні мансардні вікна.

Адреса об’єкта будівництва та дані власника земельної ділянки.

Статус будівництва.

Кінцеве призначення об’єкта будівництва.

Зобов’язання надати фото-підтвердження після встановлення вікон.

Допомога надається заявникам, чий запит відповідає меті програми – створити належні умови проживання для українців, які втратили житло внаслідок ворожої навали. З детальними умовами благодійної програми можна ознайомитись за посиланням.