Вікові надбавки до пенсії: хто з пенсіонерів отримає їх у квітні

Вікові надбавки до пенсії

Українські пенсіонери, які досягли 70-річного віку та старше, мають право на спеціальні грошові доплати — вікові надбавки.

Вікові надбавки — це щомісячні компенсаційні виплати до пенсії, які призначаються громадянам за умови досягнення певного віку. Нарахування таких доплат починається після 70 років і автоматично зростає кожні 5 років, за умови, що розмір основної пенсії не перевищує встановлений законом ліміт.

Як роз’яснила заступниця начальника сервісного центру Пенсійного фонду Ольга Сіндяшкіна, ці виплати нараховуються автоматично, тож звертатися до ПФУ особисто не потрібно.

Розміри виплат за віковими категоріями

Сума надбавки безпосередньо залежить від віку пенсіонера:

70-74 роки — доплата становить 300 гривень ;

75-79 років — розмір виплати зростає до 456 гривень ;

80 років та старше — пенсіонер отримує 570 гривень.

Важливо розуміти, що ці надбавки не сумуються. Наприклад, за досягнення 75 років сума доплати становитиме 456 гривень, а не 300+ 456= 756 гривень.

Хто не може отримати вікову надбавку у квітні

Головною умовою для отримання цих коштів є розмір основної пенсії. Якщо ваша пенсійна виплата перевищує 10 340,35 гривень, вікова надбавка не призначається. Також варто врахувати, що, за даними Пенсійного фонду, після проведення індексації розміри цих фіксованих виплат залишилися незмінними.

Як розраховується розмір виплат у місяць народження пенсіонера

Нарахування додаткових коштів розпочинається рівно від дня досягнення відповідного віку. Це впливає на першу виплату:

Якщо день народження 1-го числа, пенсіонер отримає повну суму надбавки за весь місяць.

Якщо день народження, наприклад, 20-го числа, то за цей місяць буде виплачено лише частину суми — у розрахунку за ті 10 днів, що залишилися після настання відповідного віку.

Надалі виплата буде надходити у повному обсязі разом із основною пенсією кожного місяця.