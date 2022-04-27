Вилучені активи російських олігархів можуть послужити Україні: генпрокурор США схвалює таке рішення

Вилучені активи російських олігархів можуть послужити Україні: генпрокурор США схвалює таке рішення

Оперативна група Мін’юсту США відстежує російських мільярдерів, що підтримують Володимира Путіна та отримують вигоду від його режиму.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у своєму виступі на засіданні комітету Сенату з асигнувань заявив про підтримку рішення про передачу безпосередньо Україні частини активів, які були вилучені у російських олігархів у зв’язку із запровадженими проти них санкціями.

Про це повідомляє у вівторок, 26 квітня, американське видання The Washington Times.

"Уряд – ми підтримали б закон, який дозволив би частину цих грошей передати безпосередньо в Україну", – сказав Гарланд у промові до сенаторів.

У виданні нагадали, що після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міністерство юстиції США організувало спеціальну оперативну групу, яка відстежувала активи російських олігархів-мільярдерів, що підтримують Володимира Путіна та отримують вигоду від його режиму.

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Підрозділ отримав назву KleptoCapture Task Force. Він об’єднує ресурси різних агентств, включно з ФБР, Міністерством фінансів і Службою внутрішніх доходів. Підрозділ націлений на літаки, яхти, нерухомість та інші активи заможних росіян.

Нагадаємо, Європейський Союз заблокував активи на 29,5 млрд євро фізосіб та організацій, внесених до списків санкцій проти Росії та Білорусі.

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