Вилучення старих банкнот 500 грн: у Раді повідомили навіщо, і що робити українцям

Старі банкноти надалі залишатимуться дійсним платіжним засобом, тож людині ніде не можуть відмовити у прийнятті таких грошей.
В Україні почнуть від 1 серпня вилучати з обігу старі банкноти номіналом 500 грн. Українцям не треба робити жодних спеціальних активних дій, водночас варто остерігатися шахраїв.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Чи треба самим міняти старі 500 грн на нові?
Нардеп пояснив важливі моменти про процес вилучення з обігу старих банкнот номіналом 500 грн зразків 2003-2007 років випуску. Він зазначив, що українцям не треба робити жодних спеціальних активних дій.
"Просто розраховуйтесь у магазинах за покупку, здійснюйте оплати у банках, поповнюйте свої карткові рахунки у терміналах тощо – і "старі" купюри вилучатимуться та утилізовуватимуться НБУ, а замість них в обіг вводитимуться нові купюри зразка 2014 і наступних років випуску", – пояснив Гетманцев.
"Старі банкноти залишаються дійсним платіжним засобом і надалі, вам не можуть відмовити у їх прийнятті буде-де", – наголосив він.
Чому старі 500 грн замінять на нові?
Нардеп також повідомив, що заміна старих 500 грн на нові проводиться для оновлення та підвищення якості та стану банкнот в обігу, а також підвищення рівня захисту готівкового ринку від підробок. Гетманцев звернув увагу, що окремі купюри "відходили" вже по 18 років і перебувають у не найкращому стані.
"Усю роботу зроблять НБУ та банки – потрапляючи в останні від торгівельних мереж та населення, старі купюри від банків підуть виключно у Нацбанк, який їх перерахує та утилізує", – додав голова фінансового комітету парламенту.
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Українців попередили про шахраїв
Гетманцев також попередив українців про можливі дії шахраїв.
"Якщо вам телефонують, надсилають повідомлення про необхідність звернутись кудись для "обміну банкнот", пропонують внести їх на карти з чиїмись реквізитами, попереджають про дуже стислі терміни, після яких гроші "згорять" тощо – не вірте, це шахраї", – поінформував нардеп.
Він закликав у жодному разі не робити нічого із запропонованого, і за можливості повідомляти про такі випадки до поліції та НБУ.
Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що від 1 серпня 2024 року почнуть вилучати з обігу банкноти 500 грн старого зразка (2003-2007 років), аби поступово замінити зношені гроші на нові.
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