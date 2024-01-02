Вилучення заморожених активів РФ є правильним: яку суму може отримати Україна – Financial Times

Євросоюз та США повинні вилучити заморожені активи Росії і передати їх Україні.

Про цей пише Саймон Хінріксен у колонці The Financial Times.

За його словами, це правильне рішення, і є історичні прецеденти як конфіскації іноземних активів під час військового конфлікту, так і розподілу репарацій після його завершення.

"Перспектива вилучення заморожених резервів Центрального банку Росії викликала занепокоєння про наслідки для фінансової системи. Деякі країни, наприклад, Китай, можуть подумати, що зберігати резерви в доларах і євро небезпечно, але це не так. Якщо одні країни не будуть незаконно вторгатися на територію інших, їх гроші будуть в цілковитій безпеці", - наголошує журналіст.

Минулого місяця повідомлялося, що західні країни активно досліджували цей крок, оскільки політичний опір у США та інших країнах зростає до збільшення прямої фінансової підтримки України в її боротьбі проти вторгнення Росії, йдеться у матеріалі.

"Військові репарації звичайні для мирних угод. Коли держава порушує міжнародне право, потерпіла сторона може вимагати відшкодування як встановленої норми згідно з міжнародним правом", - пише Саймон Хінріксен.

Як наголошує автор, нормальною історичною процедурою від часів наполеонівських війн було створення репараційної комісії, яка регулюється мирним договором. Громадяни, підприємства та держава можуть вимагати повернення та компенсації знищеного майна або вимагати визнання його порушень.

У випадку з Україною вже існує реєстр збитків, який веде Інститут KSE, який станом на червень 2023 року оцінив їх у понад $250 мільярдів через пошкодження нерухомості та інфраструктури, а також економічні втрати від повномасштабної війни.

"Чи буде репараційна передача такого розміру в межах історичної норми? Відповідь на це – так", - наголосив Хінріксен.

За оцінками МВФ, російський ВВП 2023 року становитиме $1,9 трильйона, тож навіть якщо вибрати консервативні 20%ВВП, це становитиме $380 мільярдів у вигляді військових репарацій, виходячи з історичних стандартів. Важко отримати точні цифри щодо того, скільки російських грошей заморожено в Європі та США, але більшість оцінок каже про близько $300 мільярдів.

ООН вже визнала, що Росія повинна нести юридичні наслідки, які включають репарації. Згідно з міжнародним правом, ЄС і США мають всі підстави для прийняття відповідних заходів з метою конфіскації російських активів і використання їх для виплати Україні.

"Врегулювання збитків, звичайно, завжди є питанням реальної політики. Але якщо країни хочуть бути частиною глобального суспільства, вони зобов’язані дотримуватися міжнародних законів і норм. Кричущі порушення Росією міжнародних законів вимагають відповіді, і інвестори повинні бути задоволені тим, що правила дотримуються", - підсумував Саймон Хінріксен.

Нагадаємо, Клімкін спрогнозував, чи скоротить Захід військову допомогу Україні.

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