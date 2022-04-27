Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вилучили валюту та рублі: у ДБР розповіли подробиці обшуків у родичів Медведчука та Козака на Львівщині

Дата публікації
Перегляди
3121
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань

ДБР провело масштабні обшуки у Львівській області в родичів проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Слідчі дії відбувались у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

Про це повідомляє ДБР. 

"Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", - йдеться у повідомленні. 

Метою обшуків є встановлення незаконно набутого майна родичами проросійських політиків та його арешт. Також слідчі встановлюють причетність родин Козака та Медведчука до фінансування війни. 

"Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки", - повідомили у ДБР. 

Читайте також:

Як закінчували життя диктатори – "Уроки історії"

Як закінчували життя диктатори – "Уроки історії"
Наступна публікація