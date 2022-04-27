Вилучили валюту та рублі: у ДБР розповіли подробиці обшуків у родичів Медведчука та Козака на Львівщині

Вилучили валюту та рублі: у ДБР розповіли подробиці обшуків у родичів Медведчука та Козака на Львівщині

ДБР провело масштабні обшуки у Львівській області в родичів проросійських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Слідчі дії відбувались у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

Про це повідомляє ДБР.

"Обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області", - йдеться у повідомленні.

Метою обшуків є встановлення незаконно набутого майна родичами проросійських політиків та його арешт. Також слідчі встановлюють причетність родин Козака та Медведчука до фінансування війни.

"Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки", - повідомили у ДБР.

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