Вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України: викрито посадовця Мінкульту

В Україні викрили посадовця адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Посадовець вимагав та отримав від чоловіка 3300 доларів.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Правоохоронцям вдалося затримати порушника у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини коштів у сумі 3000 доларів США.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено 10 000 тис доларів США та 200 тис грн, вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти", - йдеться у повідомленні.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Наголосимо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше ми повідомляли, що в Україні судитимуть 10 учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та переказали до РФ майже 3 млрд грн прибутків.

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