Вимагав від лікаря хабаря: в Одесі затримали депутата обласної ради (фото, відео)

Вимагав від лікаря хабаря: в Одесі затримали депутата обласної ради (фото, відео)

В Одесі 7 червня під час отримання хабаря у розмірі 120 тис. грн затримали депутата обласної ради.

Підозрюваний вимагав у медика гроші, обіцяючи йому не перешкоджати діяльності лікарні.

Про це повідомляють НАБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Депутат був головою однієї із комісій обласної ради. Він вимагав від головного лікаря 120 тис. грн, обіцяючи, що той залишиться на посаді, а лікарня і надалі функціонуватиме.

Фото: НАБУ

Депутата затримали під час отримання грошей. Невдовзі йому повідомлять про підозру.

Фото: НАБУ

"Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

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