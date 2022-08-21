Вимагають підвищення зарплат: працівники найбільшого порту Великої Британії розпочали 8-денний страйк

У неділю, 21 серпня, понад 1900 працівників найбільшого контейнерного порту Великої Британії Felixstowe почали восьмиденний страйк, який, як попереджають їхні профспілки та судноплавні компанії, може серйозно вплинути на торгівлю та ланцюги постачання.

Про це пише Reuters.

Співробітники Felixstowe, на східному узбережжі Англії, влаштували страйк через суперечку про заробітну плату, ставши останніми робітниками, які страйкують у Великій Британії, оскільки профспілки вимагають підвищення заробітної плати для членів, які зіткнулися з кризою вартості життя.

Оператор Felixstowe Hutchison Ports заявив, що вважає свою пропозицію про підвищення заробітної плати на 7% і одноразову виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів ($604) справедливою.

Профспілка Unite, що представляє переважно докерів, говорить, що ця пропозиція значно нижче поточного рівня інфляції.

У порту заявили, що матимуть план на випадок надзвичайних ситуацій і працюють над тим, щоб мінімізувати збої під час зупинок через страйк, які триватимуть до 29 серпня.

Скорочення доходів уже призвело до страйків працівників залізниці та автоперевезень, які вимагають підвищення зарплати.

Нагадаємо, інфляція у Великій Британії перевищила 10% – це найвищий показник від 1982 року.

Читайте також: