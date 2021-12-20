Виписував собі премії: радника міністра енергетики запідозрили у привласнені понад 2 млн грн

Колишній директор державного підприємства “Оператор ринку” став фігурантом кримінального провадження.
У понеділок, 20 грудня, детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному заволодінні 2,15 млн гривень колишньому директору державного підприємства “Оператор ринку”, який наразі є позаштатним радником міністра енергетики України.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадовець у 2019-2020 роках виплатив собі премії, заохочення та надбавки на суму понад 2,15 млн гривень.
Тепер йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, Служба безпеки України запідозрила дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка в крадіжці грошей "Благодійного фонду батальйону "Донбас".
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