Виплата екс-главі державної Укренерго 40 млн грн премії під час війни за межею порядності - журналіст

Виплата колишньому керівнику державні компанії «Укренерго» Володимиру Кудрицькому майже 40 млн грн премії під час війни виходить за межі порядності і допустимості, вважає журналіст Сергій Лямець.

«Зараз під час війни споряджати чиновнику мільйон доларів на «золотий парашут» - це, як на мене, за межею порядності», - переконаний журналіст.

За його інформацією, Кудрицький отримав від державної компанії виплатили премії за 2021 та 2022 роки в повному обсязі, та за 2023-2024 роки у розмірі 50%. Загальна сума - 40 мільйонів гривень, або близько $1 млн за поточним курсом.

«Щодо пана Кудрицького, навряд чи буде політична воля відкривати кримінальну справу про зловживання владою для отримання премії. З іншого боку, справа проти нього вже існує, навіть дві справи за результатами перевірки Держаудитслужби», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, 2 вересня наглядова рада державної «Укренерго» ухвалила заяву Кудрицького і звільнила його за згодою сторін.

За повідомленнями ЗМІ, наглядова рада прийняла протокольне рішення про виплату Кудрицькому премій за всі роки війни. Виплата премій в державних компаніях на час військового стану була зупинена. Мова, за даними ЗМІ, йшла про не менше 40 млн грн.