Виплата пенсій на окупованих територіях: влада пояснила механізм нарахування

Українцям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати всі соціальні виплати, пенсії, пільги та субсидії в повному обсязі.

Для тих, хто отримував кошти через відділення “Укрпошти”, створили спеціальну процедуру нарахування та виплат.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю УНІАН.

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У регіонах, які перебувають під тимчасовою окупацією російськими військами, не працюють органи соціального захисту населення. Однак Мінсоцполітики взяло на себе зобов'язання нараховувати та виплачувати кошти людям централізовано. Спочатку робиться перерахунок грошей до "Ощадбанку" - операційний центр - потім банк видає кошти людям на картку або готівкою.

"Якщо людина отримувала допомогу на картку, то для неї нічого не змінюється. "Ощадбанк" перераховує кошти на її рахунок в уповноваженому банку. Якщо людина отримувала допомогу через “Укрпошту” готівкою, то вона зможе отримати її так само готівкою як грошовий переказ у будь-якому відділенні "Ощадбанку" з паспортом та індивідуальним податковим номером", - пояснила Лазебна.

Раніше стало відомо, що в умовах воєнного часу інформація про одержувачів максимально закрита, отримати пенсію можна буде тим самим способом, яким зазвичай її отримують.

Як уряд виплачує пенсії та субсидії жителям тимчасово захоплених чи оточених територій (жестовою мовою)

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